Missione riscatto per il Milan di Stefano Pioli in cerca di punti preziosi per tornare in vetta alla classifica insieme all’Inter. I rossoneri, dopo la disastrosa sconfitta nel derby e il pareggio in casa contro il Newcastle (durante l’esordio in Champions League), sfideranno il Verona alle ore 15 a San Siro. Scacciare gli incubi della stracittadina di settimana scorsa e sfruttare, a differenza del match coi Magpies, saranno i due obiettivi principali per la formazione meneghina, desiderosa di tornare in piena corsa per la cima della graduatoria in questo avvio di stagione. La formazione di Baraoni non sarà un cliente semplice, pur non avendo pienamente confermato l’ottimo inizio di Serie A, condita da due successi in due partite. Verona che arriva da un pareggio e una sconfitta ma ha l’occasione di sorpassare gli uomini di Pioli in classifica quest’oggi.



I PRECEDENTI - Da quando Pioli siede sulla panchina rossonera, il Milan ha ottenuto due pareggi e due vittorie contro l’Hellas Verona tra le mura amiche. Considerando tutte le sfide disputate tra Milan e Verona da quando Stefano Pioli è l’allenatore rossonero, il Diavolo ha ottenuto, nel complesso, 2 pareggi e 5 successi contro la squadra veneta. Importante, quindi, è il fatto che la squadra meneghina sia riuscita a conquistare più volte dei punti anche su di un campo ostico come il Bentegodi. Nelle ultime quattro sfide esterne, infatti, i rossoneri hanno ottenuto altrettante vittorie, tra cui l’ultima, quella dell’8 maggio 2022, è stata sicuramente la più dolce, poiché li lanciò ulteriormente verso la conquista del diciannovesimo scudetto. L’ultima sfida ha un ricordo dolceamaro per il Milan: il successo è coinciso con l‘addio al calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic. Nel complesso, poi, le due compagini si sono affrontate 77 volte ed il bilancio recita 35 vittorie rossonere, 28 pareggi e 14 successi gialloblù.



Calcio d'inizio alle 15, su Calciomercato.com la diretta di Milan-Verona.