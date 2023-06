Si conclude il campionato di Serie A. Tra le 5 partite in contemporanea alle 21, di fondamentale importanza è il match di scena allo stadio San Siro tra Milan e Verona. Formazione di Stefano Pioli che non ha più nulla da chiedere al suo campionato, avendo già conquistato – con la vittoria dello scorso turno a Torino contro la Juventus – la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L’unico desiderio dei rossoneri è quello di chiudere l’annata davanti al proprio pubblico con un successo. Sfida che avrà un valore limitato, quindi, per la società meneghina ma che ha tutto il valore dell’ultima spiaggia per la squadra scaligera. Verona che, infatti, si giocherà la permanenza nel massimo campionato proprio in quest’ultima giornata, in una sfida a distanza con lo Spezia – di scena allo stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi -. Servirà vincere e sperare in un risultato peggiore da parte dei liguri per allontanare, definitivamente, lo spettro della retrocessione. In caso di medesimo risultato (dato l’attuale situazione di parità di punti di classifica) servirà uno spareggio per decidere chi scenderà in Serie B insieme a Sampdoria e Cremonese, lasciando spazio a Frosinone, Genoa e la vincente della finale playoff tra Bari e Cagliari nella prossima stagione di Serie A.



PRECEDENTI E STATISTICHE -