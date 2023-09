Si riparte ancora da San Siro, per lasciarsi alle spalle sia il derby, sia il deludente pareggio in Champions League contro il Newcastle. Il Milan ospita il Verona nel primo anticipo di Serie A di sabato, e almeno nei precedenti la sfida si apre con il netto favore dei rossoneri, sempre vincenti negli ultimi cinque incontri. Il segno «1» stavolta si gioca a 1,37, con il 70% di giocate dalla sua parte. Dopo le frenate contro Sassuolo e Bologna, il riscatto di Baroni sarebbe un colpo a 8,90, e anche il pareggio avrebbe il sapore di una mezza impresa vista la quota a 4,80. Nelle ultime due stagioni il testa a testa tra le due squadre è sempre finito in Over 2,5 e Goal: stavolta una partita da almeno tre reti complessive si gioca a 1,70, mentre la possibilità di entrambe le squadre a segno è a 2 volte la posta. Un occhio anche al tabellone dei rigori, visto che nei quattro incroci più recenti sono stati assegnati tre penalty, ora in quota a 2,60. A segnare l'ultimo, lo scorso giugno, è stato Giroud, in prima fila per il gol anche per domani, a 2,05. Accanto a lui un Leao in cerca di rivincita e offerto a 2,35, mentre tra gli ospiti è ballottaggio tra Bonazzoli (5,75) e Djuric (6,00). In attesa delle partite di domenica sarà la Juventus ad avere la grande occasione di conquistare contro il Sassuolo il primo posto momentaneo in classifica. Un obiettivo raggiungibile secondo i betting analyst, anche se l'ultimo precedente a Reggio Emilia ha premiato i neroverdi. La rivalsa bianconera è data a 1,80, un altro colpo degli emiliani pagherebbe 4,13, mentre la «X» vale 3,95. Dopo la bella prova contro la Lazio, Allegri confermerà la coppia Vlahovic-Chiesa in attacco e sono proprio loro ad aprire il tabellone dei marcatori: il serbo si candida a 2,55, mentre per l'attaccante azzurro si sale a 3,25. Osservato speciale anche Berardi, che proprio contro la Juve potrebbe giocare la trecentesima partita in Serie A e la sua rete è offerta a 3,35. Insieme a lui si fanno avanti anche Pinamonti (3,85) e Laurienté (4,50). Nel complesso gli analisti si aspettano una partita da almeno tre gol, con l'Over 2,5 a 1,70, mentre per il risultato esatto si punta sull'1-2 a 8,90. Serve invece un'impresa ad Aurelio Andreazzoli, di ritorno sulla panchina dell'Empoli. Il nuovo tecnico dei toscani è chiamato a smuovere una classifica fin qui disastrosa, che vede gli azzurri all'ultimo posto con quattro ko e nessun gol realizzato. Contro l'Inter gli analisti lasciano però poco scampo: nonostante il fattore campo, l'Empoli si gioca a 9,25, con i nerazzurri a 1,32 e il pareggio a 5,40. Nelle ultime due giornate la squadra di Inzaghi ha realizzato complessivamente nove gol, dato che in quota spinge l'Over 2,5 degli ospiti (almeno tre reti per i nerazzurri) a 2,19, mentre per i padroni di casa le chance di andare a segno sono a 1,60. Lautaro proverà a involarsi nella classifica marcatori e nelle scommesse sui gol è offerto a 1,90, di un soffio avanti su Thuram (2,00). Possibile l'esordio da titolare per Frattesi, che pure si fa largo per una rete a 3,50. Nel reparto offensivo dell'Empoli dovrebbero invece trovare spazio Caputo (5,00) e Baldanzi (7,00), insieme a Cambiaghi (5,50). Domenica sarà anche il turno del Napoli (1,90), in campo al Dall'Ara contro il Bologna (3,85), mentre la Roma (2,52) è attesa dall'insidiosa trasferta con il Torino (2,98). Dopo il pareggio con l'Atletico Madrid in Champions la Lazio tornerà invece in campo sabato sera all'Olimpico, a 1,80 contro il Monza (4,20). 