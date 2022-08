Un mercato di assoluto livello per sognare una prima in Serie A da protagonista: erano queste le intenzioni del Monza costruito da Adriano Galliani e invece ancora fermo a quota zero dopo le prime tre giornate di campionato. Un avvio così negativo, sia per risultati che per prestazioni, sta facendo tremare la panchina di Giovanni Stroppa, con il suo esonero che paga 1,45 volte la posta secondo gli esperti. Stessa quota per il tecnico del Verona Gabriele Cioffi, capace di conquistare solamente un punto nelle prime uscite con i veneti. Leggermente più alto, a 1,75, l’addio dell’esordiente Massimiliano Alvini, fermo anche lui a zero punti in classifica con la Cremonese, e Marco Giampaolo della Samp, abile a fermare la Juventus sul pari lo scorso weekend, ma ancora a secco di gol in 270’. Si gioca invece a 1,85 la possibilità di esonero o dimissioni del duo Marco Baroni e Paolo Zanetti, reduci dal pari del Via del Mare per 1-1 tra Lecce ed Empoli che ha permesso ai pugliesi di centrare il primo risultato utile dopo la promozione e ai toscani il secondo pari consecutivo, con tanto di primo gol stagionale.