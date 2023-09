Non solo Frosinone-Fiorentina, alle 18.30 di scena anche Monza-Bologna all’UPower Stadium. La formazione brianzola di Palladino, dopo l’ottimo pareggio per 1-1 trovato contro la Lazio all’Olimpico, proverà a ritrovare un successo che manca da un mese, dalla 2ª giornata di campionato contro l’Empoli. Il Bologna, dal canto suo, dopo la sconfitta subita all’esordio contro il Milan, ha inanellato un successo e tre pareggi. In trasferta, inoltre, la squadra di Thiago Motta è imbattuta nelle ultime cinque sfide in massima serie.



I PRECEDENTI – La sfida tra Bologna e Monza vanta solamente 15 precedenti che sono stati leggermente in favore dei rossoblù, che hanno ottenuto 6 vittorie 5 pareggi e 4 sconfitte. Se consideriamo solo le gare svolte in Brianza, il vantaggio del Bologna rimane, anche se si restringe ulteriormente arrivando praticamente a toccale l’equilibrio, che a ben guardare è stato rotto proprio nella scorsa stagione. Infatti, su 9 precedenti gli emiliani hanno ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, segnando 11 gol e incassandone 10.