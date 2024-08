AFP via Getty Images

E' la sfida tra due campioni del Mondo 2006, è la sfida tra le due formazioni che meglio si sono salvate nella stagione 2023/24, appena sotto il decimo posto occupato nella classifica finale dal Napoli., nella prima giornata, hanno entrambe pareggiato: i brianzoli in casa dell'Empoli per 0-0, i liguri in casa contro l'Inter. Quindi tanto Nesta, nuovo allenatore del Monza, quanto Gilardino, confermato sulla panchina del Genoa, sono alla ricerca della prima vittoria in campionato.Esordio da titolare per il Pinamonti-bis, attacco pesante con Vitinha e Messias a fare la mezzala, ballottaggio vinto su Malinovskyi. Dietro torna Vasquez dal 1' nella linea a tre con De Winter e Bani. Per il Monza la scelta in avanti cade su Petagna con Maldini e Mota a sostegno, in porta ancora Pizzignacco nonostante l'arrivo un po' a ridosso di Turati.

: Pizzignacco, Caldirola, Marì, Izzo; Birindelli, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Petagna.. All. Nesta.: Gollini, de Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. Gilardino.