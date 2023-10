Laprosegue e lo fa in un turno ricco di emozioni, con tante storie già scritte e altrettante ancora da scrivere.si va all'U-Power Stadium: tocca a, una sfida che per le due formazioni mette sul piatto obiettivi e necessità opposte, ma che vedrà da tutte due le parti una gran voglia di acciuffare i tre punti. Per padroni di casa del Monza, guidati da Raffaele, la sfida del pomeriggio è un'occasione ghiotta per tornare a vincere, dopo l'1-0 patito in extremis all'Olimpico contro la Roma. Allo stesso modo, anche l'Udinese è alla ricerca di punti, visto che in queste prime 9 giornate non è ancora riuscita a centrare i tre punti. Potrà farlo questa volta con unA livello di classifica, per i brianzoli una vittoria vorrebbe diredi Thiago Motta, che sul campo del Sassuolo non è andato oltre l'1-1, inserendosi tra le numerose pretendenti che galleggiano a poca distanza dalla zona Europa. Per quanto riguarda l'Udinese invece, la situazione è ben più complessa. I bianconeri sono attualmente fermi, con solo 6 punti raccolti e con una grande voglia di riscatto. Con una vittoria gli uomini di Cioffi scavalcherebbero il Verona (sconfitto dalla Juventus) e momentaneamente l'Empoli che domani ospiterà l'Atalanta.Il trend recente delle sfide tra Monza e Udinese parla di un match spesso in equilibrio. Nelle ultime 5 sfide tra Serie A e Serie B, le due squadre hanno infatti concluso per benLampante il dato. Nessuna vittoria per i friulani nelle ultime 19 trasferte lombarde in Serie A, se non: era il 2022 e dall'altra parte c'era proprio ilE' la sfida tra(il Monza ha schierato 15 giocatori italiani) e(per l'Udinese solo Silvestri, Pafundi e Lucca hanno calcato il campo).Ultima pillola:. Vista la partenza-sprint del centrocampista di Palladino, oggi sarà l'occasione per ripetersi?