Di seguito i principali episodi da moviola dei match del sabato della nona giornata di Serie A.





SASSUOLO – INTER Sabato 28/11 h. 15.00

IRRATI

FIORITO – BACCINI

IV: GHERSINI

VAR: CHIFFI

AVAR: VALERIANI



Nessun episodio da segnalare





BENEVENTO – JUVENTUS Sabato 28/11 h. 18.00

PASQUA

BOTTEGONI – LOMBARDO

IV: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CECCONI



18' - Dybala lancia Morata, in sospetto fuorigioco. Pasqua ferma l'azione prima che finisca, sbagliando. Il replay non mostra chiaramente il fuorigioco dell'attaccante spagnolo.



27' - L'arbitro, a nostro avviso giustamente, non reputa falloso un intervento di Danilo su Lapadula.​



34' - Pasqua adotta lo stesso metro su un contatto Schiattarella-Dybala nell'area del Benevento, ma in questa occasione resta qualche dubbio.



50' - Pasqua non vede che la palla carambola contro un braccio di Rabiot in area del Benevento, poi l'azione finisce con un angolo per la Juve fra le proteste del Benevento.



80' - Cuadrado spinge a terra Letizia mettendogli le mani sul petto durante un battibecco fra i due: l'arbitro lo ammonisce.



95' - Contatto dubbio di Tuia su Morata in mischia nell'area del Benevento: proteste della panchina bianconera.



A fine partita l'attaccante spagnolo della Juventus è stato espulso per proteste e salterà per squalifica la prossima gara di campionato contro il Torino.





ATALANTA – H. VERONA Sabato 28/11 h. 20.45

MASSA

IMPERIALE – TARDINO

IV: MARINELLI

VAR: LA PENNA

AVAR: PASSERI