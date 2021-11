Di seguito i principali episodi da moviola dei match della domenica pomeriggio della 14esima giornata di Serie A.



UDINESE – GENOA, Domenica 28/11 h. 12.30

MERAVIGLIA

SCATRAGLI – MUTO

IV: MINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CARBONE



93' - Gol annullato a Udogie per fuorigioco.



MILAN – SASSUOLO, Domenica 28/11 h. 15.00

MANGANIELLO

FIORE – RASPOLLINI

IV: MIELE G.

VAR: GHERSINI

AVAR: PAGANESSI



27' - Brahim Diaz anticipa Maxime Lopez prendendo la palla fra petto a braccio. Manganiello lascia correre, dopo silent check con il Var. Sulla ripartenza rossonera, Lopez viene ammonito per fallo su Bennacer e rischia anche il rosso per le proteste sull'episodio precedente. Il centrocampista neroverde chiedeva il rigore.



36' - Intervento duro di Raspadori su Bennacer, per arbitro e Var è da giallo.





SPEZIA – BOLOGNA h. 15.00

MASSIMI

DI IORIO – DEI GIUDICI

IV: SANTORO

VAR: GUIDA

AVAR: LO CICERO



ROMA – TORINO h. 18.00

CHIFFI

MASTRODONATO – PAGNOTTA

IV: CAMPLONE

VAR: BANTI

AVAR: TOLFO