Lazio-Sampdoria (arbitro Massa)



13' - Audero butta la palla addosso a Caicedo. Immobile ne approfitta e segna. Massa con l'aiuto del Var annulla giustamente per fuorigioco.





Cagliari-Roma (arbitro Mazzoleni)



95' - doppia espulsione per il Cagliari: Ceppiteli e Srna escono dal campo. Allontanato anche Maran.



67' - Kolarov tocca il pallone con il braccio in area di rigore, allontanando l'arto alla partenza del pallone: Mazzoleni con il VAR verifica e altrettanto correttamente non assegna il penalty al Cagliari: il pallone tocca prima la coscia del romanista.