MOVIOLA LIVE: gol annullato al Genoa; Pereyra salta la Juventus

Di seguito i principali episodi da moviola di Empoli-Genoa e Udinese-Monza, match della 23esima giornata di Serie A in programma oggi alle 15.



EMPOLI – GENOA - Sabato 03/02 h.15.00

FELICIANI

PRENNA – SCATRAGLI

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA



26' - Annullato un gol al Genoa per fuorigioco di Sabelli. Il Var conferma la decisione di arbitro e guardalinee.



UDINESE – MONZA - Sabato 03/02 h.15.00

PRONTERA

DI GIOIA – CIPRESSA

IV: FABBRI

VAR: VALERI

AVAR: DI BELLO



27' - Ammonito il Tucu Pereyra, che diffidato, salterà per squalifica la prossima gara, in casa della Juventus.