Questi i principali episodi da moviola delle partite della domenica della 30esima giornata di Serie A.



VENEZIA-SAMPDORIA, ore 12

Arbitro: ORSATO

Assistenti: COSTANZO-PASSERI

Quarto ufficiale: CAMPLONE

Var: BANTI

Avar: CARBONE



33' - Faccia a faccia tra Sabiri e Haps accenno di rissa in campo. Orsato tranquillizza gli animi e estrae il giallo per i due protagonisti.



24' - Gol di Caputo su errore di Maenpaa, nella stessa azione il Venezia protesta per un presunto intervento falloso di Sabiri su un difensore avversario ma l'arbitro assegna giustamente la rete alla Sampdoria.





JUVENTUS-SALERNITANA, ore 15

Arbitro: AYROLDI

Assistenti: DE MEO-MOKHTAR

Quarto ufficiale: MARCHETTI

Var: ABISSO

Avar: ALASSIO







EMPOLI-VERONA, ore 15

Arbitro: MARCENARO

Assistenti: GIALLATINI-BRESMES

Quarto ufficiale: GARIGLIO

Var: MANGANIELLO

Avar: DI IORIO