Prosegue il programma della 33ª giornata di Serie A con quattro incontri in programma alle 21: Hellas Verona-Inter, Lazio-Sassuolo, Milan-Cremonese e Monza-Roma, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





H. Verona – Inter mercoledì 21.00

Orsato

Mokhtar – Palermo

Iv: Cosso

Var: Marini

Avar: Fabbri









Lazio – Sassuolo mercoledì 21.00

Irrati

Bindoni – Moro

Iv: Massimi

Var: Massa

Avar: Muto



8' - Gol di Immobile. Lunghissimo check al Var per fuorigioco di Vecino. Irrati convalida il gol poi però lo annulla: c'era un fuorigioco in precedenza dello stesso Immobile. Grandi proteste per un episodio che farà discutere







Milan – Cremonese mercoledì 21.00

Pairetto

Capaldo – Di Gioia

Iv: Maggioni

Var: Banti

Avar: Piccinini



13' - Segna Saelemaekers su assist di Kalulu. Il VAR cancella per fuorigioco millimetrico del belga (la spalla è oltre l'ultimo difensore della Cremonese).





Monza – Roma mercoledì 21.00

Chiffi

Rossi C. – Perrotti

Iv: Marcenaro

Var: Nasca

Avar: Longo S.