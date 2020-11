Di seguito i principali episodi da moviola delle partite della domenica pomeriggio della sesta giornata di Serie A.



UDINESE – MILAN h.12.30

DI BELLO

LONGO – CECCONI

IV: DI MARTINO

VAR: GUIDA

AVAR: COSTANZO





90' - Proteste del Milan per un mani di Bonifazi nell'area dell'Udinese: dopo il check con il VAR, l'arbitro lascia correre.



56' - Ibra in fuorigioco: Musso frana su Ibrahimovic in uscita, ma l'attaccante svedese è in fuorigioco.



47' - Rigore per l'Udinese: intervento di Romagnoli su Pussetto in area: il difensore del Milan tocca sia la palla che il giocatore dei bianconeri, impedendogli di proseguire nell'azione.



44' - Ibrahimovic protegge con malizia un'uscita di Donnarumma spingendo con l'anca Okaka, che reclama il rigore. Intervento borderline, che Di Bello non giudica falloso.



SPEZIA – JUVENTUS h.15.00

ABISSO

CARBONE – CIPRESSA

IV: ABBATTISTA

VAR: DOVERI

AVAR: PRETI



TORINO – LAZIO h.15.00

CHIFFI

TEGONI – PAGLIARDINI

IV: PRONTERA

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO



ROMA – FIORENTINA h. 18.00

ORSATO

BINDONI – PRENNA

IV: GIUA

VAR: CALVARESE

AVAR: MONDIN



NAPOLI – SASSUOLO h.18.00

MARIANI

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: PEZZUTO

VAR: FOURNEAU

AVAR: DE MEO