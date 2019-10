Si chiude oggi la 7a giornata di Serie A. Dopo le partite di ieri, si disputano sei partite: la prima è Fiorentina-Udinese alle 12.30, poi alle 15 ci sono Atalanta-Lecce, Bologna-Lazio, Roma-Cagliari, alle 18 Torino-Napoli in attesa del big match tra Inter e Juve alle 20.45. Di seguito gli episodi da moviola delle partite analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



FIORENTINA – UDINESE h. 12.30

PRONTERA

COSTANZO – SCHENONE

IV: MARINELLI

VAR: CALVARESE

AVAR: GALETTO



63' - “Bastava il giallo”. E’ una furia Igor Tudor, espulso per le eccessive proteste dopo alcune decisioni ritenute ingiuste, in particolare dopo un rigore negato all'Udinese per un presunto contatto tra Dalbert e Larsen.



34' - Udinese in vantaggio con Nestorovski. Interviene però il Var che annulla il gol per fallo di mano di Opoku: decisione corretta.



ATALANTA – LECCE

DI BELLO

PRENNA – FIORE

IV: FOURNEAU

VAR: ABISSO

AVAR: BINDONI



BOLOGNA – LAZIO

ORSATO

FIORITO – VECCHI

IV: VOLPI

VAR: PICCININI

AVAR: MANGANELLI



ROMA – CAGLIARI

MASSA

TEGONI – ALASSIO

IV: GHERSINI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO



24’ - Calcio di rigore per il Cagliari. Tocco di mano di Mancini su un’azione confusa nell’area della Roma, l’arbitro lascia proseguire ma interviene il Var. Dopo aver rivisto l’episodio, Massa assegna il calcio di rigore per il Cagliari: il braccio è largo e il movimento non è congruo.​



TORINO – NAPOLI h. 18.00

DOVERI

GIALLATINI – PASSERI

IV: PASQUA

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI