Prosegue il 12esimo turno di Serie A con altri cinque incontri in programma in questa domenica, in attesa del posticipo tra Juventus e Milan: di seguito gli episodi da moviola della giornata.





h. 12.30 CAGLIARI-FIORENTINA - La Penna (Bresmes-Fiore, IV Giua, VAR Doveri, AVAR Giallatini)



77' - Sottil cade in area dopo un presunto contatto con Cigarini, La Penna ammonisce per simulazione l'attaccante della Fiorentina: decisione corretta.



42' - Ammonito Pulgar per fallo su Simeone: anche il cileno era diffidato e salterà Verona-Fiorentina.



21' - Cartellino giallo a Castrovilli per fallo su Simeone: era diffidato, salterà la prossima sfida con il Verona.



16' - Cagliari in vantaggio con Rog: dubbi sulla posizione di partenza del croato, ma il VAR conferma la bontà del gol.





h. 15.00





LAZIO-LECCE - Manganiello (Longo-Manganelli, IV Massimi, VAR Pairetto, AVAR Di Iorio)







SAMPDORIA-ATALANTA - Irrati (De Meo-Prenna, IV Pezzuto, VAR Di Paolo, AVAR Tegoni)







UDINESE-SPAL - Massa (Paganessi-Santoro, IV Ayroldi, VAR Abisso, AVAR Passeri)









h. 18.00 PARMA-ROMA - Fabbri (Tolfo-Di Vuolo, IV Ghersini, VAR Banti, AVAR Alassio)