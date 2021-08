Riparte la, con quattro incontri in programma in questo sabato per la prima giornata: su Calciomercato.com gli episodi da moviola delle partite.MARINILIBERTI – VECCHIIV: MARCHETTIVAR: VALERIAVAR: CARBONE7' - L'Inter va in vantaggio con gol di Skriniar, il Genoa protesta per il gomito del difensore nerazzurro sul volto di Biraschi. Per l'arbitro Marini è tutto regolare, il VAR conferma la decisione del direttore di gara.1' - Fallo tattico su Sensi, subito giallo per Criscito.VOLPISCARPA – PERROTTIIV: ZUFFERLIVAR: MAZZOLENIAVAR: MERAVIGLIASOZZATOLFO – DI IORIOIV: SANTOROVAR: NASCAAVAR: VALERIANICHIFFIGALETTO – VONOIV: MINELLIVAR: ABISSOAVAR: GIALLATINI.