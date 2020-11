Di seguito i principali episodi da moviola delle partite della domenica pomeriggio dell'ottava giornata di Serie A, analizzati da Calciomercato.com:



LAZIO – UDINESE h.12.30

AURELIANO

CARBONE – PAGNOTTA

IV: PRONTERA

VAR: BANTI

AVAR: DI VUOLO



27' - Trattenuta rischiosa in area di Acerbi su Becao, Aureliano e il Var non intervengono.





BOLOGNA – CROTONE h. 15.00

SERRA

MONDIN – DEI GIUDICI

IV: ORSATO

VAR: VALERI

AVAR: DE MEO



46' - Gol del Bologna, il Crotone chiede fallo su Cordaz da parte dei calciatori del Bologna: per Serra tutto regolare.





MILAN – FIORENTINA h.15.00

ABISSO

LO CICERO – TOLFO

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI IORIO



27' - contatto in area Pezzella-Saelemaekers, per Abisso è rigore. Il Var conferma la decisione, giusta da parte del direttore di gara.



37' - Theo Hernandez entra in area di rigore, rientra sul destro, Caceres lo trattiene. Secondo penalty concesso da Abisso.



CAGLIARI – SPEZIA h. 18.00

MARINI

PAGLIARDINI – VONO

IV: MAGGIONI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: COSTANZO