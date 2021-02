Prosegue il programma del: su Calciomercato.com gli episodi da moviola degli incontri di giornata.MARINELLIVALERIANI – RASPOLLINIIV: MARINIVAR: DOVERIAVAR: LO CICERO13' - Timide proteste Atalanta che chiede un rigore: Pasalic giù in area dopo un contatto spalla a spalla con Augello che copre l'uscita del pallone in rimessa del fondo, l'arbitro non concede il penalty correttamente.10' - Primo giallo dell'incontro: Freuler stende Verre, ammonito il centrocampista dell'Atalanta.FABBRITEGONI – FIORITOIV: PEZZUTOVAR: DI BELLOAVAR: CARBONECHIFFIDEL GIOVANE – ROSSI L.IV: ABBATTISTAVAR: MAZZOLENIAVAR: VIVENZIVOLPIMONDIN – ZINGARELLIIV: CAMPLONEVAR: MANGANIELLOAVAR: DE MEOABISSOGALETTO – PAGLIARDINIIV: SACCHIVAR: VALERIAVAR: GIALLATINI.