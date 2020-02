Di seguito i principali episodi da MOVIOLA dei match della domenica pomeriggio della 22esima giornata di Serie A.





ATALANTA – GENOA domenica ore 15:00

MASSA di Imperia

MELI – DI VUOLO

IV: MANGANIELLO

VAR: MARIANI di Aprilia

AVAR: TEGONI



18' Rigore per il Genoa: Hateboer entra in scivolata in area e stende Sturaro, Massa assegna correttamente il rigore contro l'Atalanta.



LAZIO – SPAL domenica ore 15:00

GIUA di Olbia

SANTORO – VILLA

IV: VOLPI

VAR: GUIDA di Torre Annunziata

AVAR: FIORITO





MILAN – HELLAS VERONA domenica ore 15:00

CHIFFI di Padova

LIBERTI – IMPERIALE

IV: GHERSINI

VAR: VALERI di Roma 2

AVAR: BINDONI



13' Regolare il vantaggio del Verona a San Siro: Faraoni parte in posizione regolare al momento del cross di Zaccagni.





LECCE – TORINO domenica ore 18:00

ROCCHI di Firenze

MONDIN – MASTRODONATO

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA di Bari (VAR Pro)

AVAR: CECCONI