Si parte, inizia con Parma-Juventus alle 18 e Fiorentina-Napoli alle 20.45 la nuova stagione di Serie A. Di seguito tutti gli episodi da moviola delle due gare analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



PARMA – JUVENTUS Sabato 24\08 h.18.00

MARESCA

VALERIANI – DE MEO

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO​



91' - È Pjanic il terzo ammonito della Juve per un fallo ai danni di Iacoponi.



89' - Bernardeschi viene ammonito. Fallo a metà campo del giocatore della Juve, che blocca la discesa sulla fascia di Laurini.



53' - Ammonito Khedira per un duro intervento su Barillà: corretta la decisione dell'arbitro Maresca.



45' - Hernani interviene duramente su Ronaldo, atterrandolo con un pestone a metà campo: per Maresca è giallo.



34' - Cristiano Ronaldo segna il 2-0 con un preciso destro in diagonale, ma interviene il Var Mazzoleni. Tramite l'ausilio della tecnologia viene ravvisata la posizione di fuorigioco di CR7 sull'assist di Douglas Costa: il portoghese era leggermente avanti rispetto all'ultimo difensore del Parma. Questione di centimetri, ma la chiamata del Var è giusta. Si resta sull'1-0 per la Juventus.



27' - Ammonito Kulusevski per una trattenuta su Douglas Costa a interrompere un'azione pericolosa della Juve



21' - Fallo al limite dell'area non sanzionato su Ronaldo, ma l'azione prosegue e, sul corner seguente, Chiellini insacca il gol del vantaggio della Juventus. Il Var conferma la regolarità della rete bianconera.



5' - Roberto D'Aversa, è stato costretto al cambio della camicia perché di colore troppo simile alla divisa da gioco dei ducali.​



FIORENTINA – NAPOLI Sabato 24\08 h.20.45

MASSA

TEGONI – ALASSIO

IV: DOVERI

VAR: VALERI

AVAR: MONDIN



6' - Castrovilli prova a controllare in area il pallone, ma la sfera viene intercettata dal braccio - largo - di Zielinski. Massa lascia proseguire il gioco, ma viene richiamato dal Var Valeri e dopo aver rivisto l'azione assegna calcio di rigore per la Fiorentina. Il braccio del centrocampista del Napoli era largo e ha interrotto la traiettoria del pallone dal ginocchio al petto di Castrovilli, che stava provando a smarcarsi in area. Condivisibile la decisione della squadra arbitrale.