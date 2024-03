Serie A MOVIOLA LIVE: annullato un gol all'Udinese

Ventisettesima giornata di Serie A: oggi in campo tre match. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi della gara.



UDINESE – SALERNITANA Sabato 02/03 h.15.00

MANGANIELLO

CARBONE – GIALLATINI

IV: MASSIMI

VAR: SERRA

AVAR: IRRATI



PRIMO TEMPO

13' Annullato il gol dell'1-1 all'Udinese. Zanoli, spinto da Lucca, manda un cross dalla destra alle spalle di Ochoa nella propria porta, ma l'azione è fermata per un fuorigioco di partenza dello stesso attaccante.

16' Check var per il fallaccio di Ebosele su Basic. Intervento in ritardo, giusto il giallo.





MONZA – ROMA Sabato 02/03 h.18.00

PICCININI

VECCHI – MOKHTAR

IV: PRONTERA

VAR: PAIRETTO

AVAR: ABISSO



TORINO – FIORENTINA Sabato 02/03 h.20.45

MARCHETTI

DEI GIUDICI – BARONE

IV: MARINELLI

VAR: SOZZA

AVAR: DI PAOLO