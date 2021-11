Di seguito i principali episodi da moviola delle partite della domenica pomeriggio della 13esima giornata di Serie A.



SASSUOLO – CAGLIARI h. 12.30

BARONI

MELI – VECCHI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO



51' - Fallo netto di Lykogiannis su Frattesi, rigore netto per il Sassuolo. Check con il Var solo per valutare la posizione, che è in area.



55' - Nell'area opposta, contatto fra lo stessi Frattesi e Joao Pedro: rigore per il Cagliari, fra le proteste dei padroni di casa.



BOLOGNA – VENEZIA h. 15.00

CHIFFI

LIBERTI – BACCINI

IV: MERAVIGLIA

VAR: GHERSINI

AVAR: DE MEO



SALERNITANA-SAMPDORIA h. 15.00

GIACOMELLI

SCARPA – MARCHI

IV: COSSO

VAR: SOZZA

AVAR: BOTTEGONI