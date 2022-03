Di seguito i principali episodi da moviola dei match della domenica pomeriggio della 29esima giornata di Serie A.



Fiorentina-Bologna (ore 12.30)

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Rossi L. – Del Giovane

Iv: Maggioni

Var: Banti

Avar: Zufferli



41' - Seconda ammonizione ed espulsione per Bonifazi



H. Verona-Napoli (ore 15.00)

Arbitro: Doveri

Assistenti: Berti – Bercigli

Iv: Fourneau

Var: Mariani

Avar: Baccini



77' - Bessa apre per Simeone, in posizione regolare. Da lì nasce il gol dell'1-2 del Verona.



83' - Mani e secondo giallo, con conseguente espulsione, di Ceccherini.



97' - Ammonito poco prima del fischio finale per un fallo di mani e di nuovo ammonito poco dopo il fischio finale per proteste: rosso per Faraoni.



Atalanta-Genoa (ore 18.00)

Arbitro: Abisso

Assistenti: Galetto – Margani

Iv: Santoro

Var: Nasca

Avar: Valeriani



Udinese-Roma (ore 18.00)

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Meli – Peretti

Iv: Ayroldi

Var: Mazzoleni

Avar: Rocca