Di seguito i principali episodi arbitrali delle due sfide di Serie A in programma alle 15: Empoli-Sassuolo e Salernitana-Cremonese.



EMPOLI – SASSUOLO Sabato 05/11 h. 15.00



ARBITRO: FELICIANI



ASSISENTI: BINDONI – IMPERIALE



IV: MANGANIELLO



VAR: PAIRETTO



AVAR: GHERSINI



34' - Ancora un tocco di mano, questa volta nell'area dell'Empoli. Il protagonista è Ismajli che dopo un rimpallo tocca il pallone con il braccio. Anche in questo caso niente rigore.



20' - Lungo Check del Var per un possibile calcio di rigore dopo il tocco di mani di Ferrari sulla conclusione di Luperto. Dopo una lunga attesa, Pairetto fa proseguire, braccio che non aumenta il volume del corpo.







SALERNITANA - CREMONESE Sabato 05/11 h. 15.00



ARBITRO: MARCHETTI



ASSISTENTI: BRESMES – TEGONI



IV: PRONTERA



VAR: VALERI



AVAR: NASCA



35'- Gol annullato alla Cremonese, aveva segnato Sernicola di testa ma in posizione di fuorigioco.



24' - Proteste della Cremonese per il contatto Lovato-Tsadjout in area di rigore. L'attaccante anticipa il difensore della Salernitana ma per arbitro e var troppo leggero il contatto tra i due.