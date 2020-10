Di seguito i principali episodi da moviola dei match della domenica pomeriggio della quinta giornata di Serie A.



CAGLIARI – CROTONE h.12.30

DI MARTINO

PAGANESSI – DI GIOIA

IV: AYROLDI

VAR: CHIFFI

AVAR: DI IORIO



85' - L'arbitro annulla per fuorigioco un gol a Joao Pedro, ma il Var evidenzia la posizione regolare dell'attaccante del Cagliari e la rete viene convalidata.



48' - Espulso Cigarini per doppia ammonizione: il secondo giallo è per un'entrata in ritardo su Joao Pedro.





BENEVENTO – NAPOLI h. 15.00

DOVERI

ROCCA – AFFATATO

IV: PEZZUTO

VAR: VALERI

AVAR: PASSERI





PARMA– SPEZIA h.15.00

MARINI

BINDONI – ANNALORO

IV: PAIRETTO

VAR: ORSATO

AVAR: GALETTO





FIORENTINA – UDINESE h.18.00

FOURNEAU

PRETI – MASTRODONATO

IV: PICCININI

VAR: MARIANI

AVAR: DEL GIOVANE