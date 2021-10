Prosegue il programma della 10a giornata di Serie A con altre sei partite in questo mercoledì: rivivi su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



UDINESE – H. VERONA h. 18.30

MARCHETTI

GIALLATINI – DI MONTE

IV: SANTORO

VAR: DOVERI

AVAR: DI IORIO



82' - Rigore per il Verona: Barak cade in area dopo contatto con Becao, l'arbitro Marchetti assegna penalty che viene convalidato solo dopo un lungo consulto con il VAR per possibile fuorigioco di Simeone in avvio d'azione.



EMPOLI – INTER h. 20.45

CHIFFI

VALERIANI – MASTRODONATO

IV: DI MARTINO

VAR: VALERI

AVAR: GALETTO



32' D'ambrosio atterra in area Bajrami ma l'arbitro non vede nulla e il Var non lo richiama. Protestano i giocatori dell'Empoli: il rigore ci poteva stare.



52' Ricci entra diretto su Barella con la gamba molto alta: l'intervento mette a repentaglio l'incolumità dell'avversario, quindi il rosso ci può stare.



54' - Sanchez segna il gol del 2-0 ma se lo vede annullare per fuorigioco. Dopo un rapido check, il Var conferma la decisione: il cileno è partito in anticipo rispetta ai difensori toscani.



74' - Segna Gagliardini, ma colpendo il pallone con il braccio che aumenta vistosamente il volume del corpo. Il Var annulla, giustamente.



92' - Altro gol annullato all'Inter, questa volta a Sensi per fuorigioco. Anche qui nessun dubbio sulla decisione arbitrale.