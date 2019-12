Sono cinque le partite di Serie A in programma oggi in attesa del posticipo tra Fiorentina e Inter. Di seguito gli episodi da moviola della 16esima giornata analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



H. VERONA – TORINO h. 12.30

LA PENNA

LO CICERO – RASPOLLINI

IV: ABBATTISTA

VAR: CHIFFI

AVAR: BINDONI



68' - Cross di Stepinski dalla destra, Bremer colpisce il pallone col braccio destro che è leggermente staccato dal corpo all'interno dell'area. Il Var richiama l'arbitro per rivedere l'episodio, per La Penna è calcio di rigore per il Verona.



51' - Il Verona protesta e chiede un rigore all'arbitro. Cross dalla destra di Faraoni, Nkoulou prima prova il rinvio di piede, poi la palla gli finisce sul braccio. L'arbitro lascia proseguire il gioco, il Var non interviene tra le proteste del Verona.



24' - Rincon si smarca sulla fascia sinistra e crossa per Berenguer che segna la rete dell'1-0 a porta sguarnita. Interviene però il Var per verificare che il pallone non fosse completamente uscito sul cross di Rincon. Il Var annulla il gol perché la sfera era uscita oltre la linea di fondo. Si resta dunque sullo 0-0.



BOLOGNA – ATALANTA

MASSA

LIBERTI – VECCHI

IV: SACCHI

VAR: NASCA

AVAR: MELI



JUVENTUS – UDINESE

PASQUA

ROCCA – BACCINI

IV: VOLPI

VAR: PICCININI

AVAR: DI IORIO



MILAN – SASSUOLO

MANGANIELLO

VILLA – CALIARI

IV: FOURNEAU

VAR: BANTI

AVAR: COSTANZO



ROMA – SPAL h. 18.00

GIUA

PRETI – DE MEO

IV: AYROLDI

VAR: GUIDA

AVAR: FIORITO