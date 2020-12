Di seguito i principali episodi da moviola dei match della domenica pomeriggio della 10ma giornata di Serie A.



Verona-Cagliari (ore 12.30): Manganiello, Pasqua al Var

9' - Annullata giustamente per fuorigioco una rete di Di Carmine



Parma-Benevento (ore 15): Sacchi, Fabbri al Var



Roma-Sassuolo (ore 15): Maresca, Guida al Var

18' - Ammonito Maxime Lopez per una simulazione al limite dell'area giallorossa

41' - Espulso Pedro per doppia ammonizione: il secondo giallo per fallo tattico su Lopez, il primo per un intervento scomposto con il quale colpisce con un calcio alla pancia Berardi.

44' - Il Var annulla la rete di Mkhitaryan per un fallo di Dzeko su Locatelli nella stessa azione.

45' - A fine tempo cartellino rosso anche per Fonseca, allenatore della Roma.

75' - Haraslin, appena entrato, segna, ma il Var annulla per un fuorigioco che c'è.

79' - Brutto intervento di Obiang su Pellegrini: il cartellino è giallo, ma ci poteva stare il rosso.

82' - mani di Ayhan in area giallorossa​: l'arbitro consulta il Var e non concede un rigore che, nella scorsa stagione, sarebbe stato fischiato nel 100% dei casi.



Udinese-Atalanta (ore 15): La Penna, Abisso al Var



Crotone-Napoli (ore 18): Marinelli, Nasca al Var