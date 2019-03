Dopo i quattro anticipi di venerdì e sabato e Parma-Atalanta delle 12.30, sono cinque le partite che mancano per chiudere la 29a giornata di Serie A. Di seguito tutti gli episodi da moviola della domenica analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



FIORENTINA – TORINO

PASQUA

CECCONI – MARRAZZO

IV: FOURNEAU

VAR: MARIANI

AVAR: LONGO



34' - Il pallone dopo un rimbalzo a terra colpisce il braccio di Djidji nell'area di rigore della Fiorentina. Il tocco è sicuramente involontario, ma il braccio del difensore non è attaccato al corpo. Molti dubbi sul mancato fischio dell'arbitro, poteva starci il rigore.



24’ - Cross di Rincon, Vitor Hugo trattiene Belotti in area di rigore. L'arbitro non interviene, il Var conferma la sua decisione. Molti dubbi, la trattenuta sembrava evidente e da rigore.



8’ - Simeone segna l’1-0, l’arbitro convalida la rete. Il Torino protesta per una presunta posizione di fuorigioco dell’argentino, ma è tenuto in gioco da Ansaldi. Corretta la chiamata arbitrale.



FROSINONE – SPAL

DI BELLO

DI IORIO – LIBERTI

IV: BARONI

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO ROMA – NAPOLI

CALVARESE

PERETTI – DEL GIOVANE

IV: SACCHI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: TONOLINI



47’ - Rigore per la Roma. Sponda aerea di Nzonzi in area, Schick controlla il pallone in area e viene steso da Meret che colpisce solo l’uomo. Calvarese non ha dubbi, è rigore per i giallorossi. Il Var conferma, la decisione è corretta.



37’ - Annullato il 2-0 al Napoli. Passaggio filtrante di Mertens in area di rigore per Milik, che però è in posizione di fuorigioco. Corretta la chiamata dell’assistente dell’arbitro, il Var conferma: il piede di Milik è oltre.



BOLOGNA – SASSUOLO h. 18.00

GUIDA

MANGANELLI – DE MEO

IV: SERRA

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO



INTER – LAZIO h. 20.30

MAZZOLENI

BINDONI – VIVENZI

IV: ABBATTISTA

VAR: ROCCHI

AVAR: DI LIBERATORE