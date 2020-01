Di seguito gli episodi da moviola delle gare delle 15 della seconda giornata di ritorno di Serie A.



H. VERONA – LECCE

ABISSO

PAGANESSI – AFFATATO

IV: ROS

VAR: CHIFFI

AVAR: TOLFO



87' - Vigorito stende Amrabat in area: Abisso non ha dubbi e concede il rigore al Verona.



68' - Lecce in dieci: Dell'Orco, già ammonito, entra in ritardo su Pessina e rimedia il secondo giallo e quindi il rosso.



PARMA – UDINESE

SOZZA

CARBONE – FIORITO

IV: DOVERI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN



88' - Annullato gol a Lasagna: fuorigioco di Okaka che serve l'assist al compagno di squadra.



23' - Tocco in area con il braccio di Gagliolo, l'Udinese invoca rigore. L'arbitro Sozza non concede perché il braccio è attaccato al corpo, il VAR conferma la decisione.







SAMPDORIA – SASSUOLO

PICCININI

TEGONI – BACCINI

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LIBERTI



26' - Sassuolo in dieci: fallo da ultimo uomo di Peluso su Gabbiadini al limite dell'area, l'arbitro Piccinini espelle il difensore nervoerde.