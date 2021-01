Di seguito i principali episodi da moviola delle partite della domenica pomeriggio della 18esima giornata di Serie A, analizzati da Calciomercato.com:



BOLOGNA – VERONA ore 15

MARIANI

Guardalinee: Margani – Miele

Quarto uomo: Piccinini

Var: Guida

Avar: Di Vuolo



18' - Silvestri atterra Soriano in area, l'arbitro fischia il calcio di rigore e prende la decisione giusta.



35' - Cartellino giallo per Zaccagni che interviene in ritardo su Dominguez.



69' - Giallo a Dominguez (diffidato, salterà la prossima partita) per un intervento in scivolata su Faraoni che stava ripartendo.