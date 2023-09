La 6ª giornata di Serie A, turno infrasettimanale, prosegue con tre partite alle 20.45 in questo mercoledì 27 settembre: su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





INTER – SASSUOLO h.20.45



Arbitro: Massimi

Assistenti: Rossi M. - Dei Giudici

Quarto ufficiale: Di Bello

VAR: Abbattista

AVAR: Guida







LAZIO – TORINO h. 20.45



Arbitro: Fabbri

Assistenti: Di Gioia - D'Ascanio

Quarto ufficiale: Prontera

VAR: Chiffi

AVAR: Di Vuolo







NAPOLI – UDINESE h. 20.45



Arbitro: Manganiello

Assistenti: Mastrodonato - Yoshikawa

Quarto ufficiale: Marinelli

VAR: Di Martino

AVAR: Marini



16' RIGORE PER IL NAPOLI! Contatto in area tra Ebosele e Kvaratskhelia, sul quale l'arbitro Manganiello inizialmente non prende provvedimenti. Dopo una on field review, cambia decisione il direttore e assegna il penalty al Napoli.