I principali episodi da moviola del big match del Sabato di Serie A in programma alle 18:30 tra Juventus e Roma.



JUVENTUS-ROMA sabato 27/08 ore 18:30



IRRATI

PRETI-BERTI

IV: ABISSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI



9' - Accenno di rissa tra Vlahovic e Smalling dopo un contrasto di gioco, Irrati sceglie di non ammonire nessuno dei due giocatori.



25' - Sul gol di Locatelli in precedenza Vlahovic tocca la palla con il braccio. Il VAR richiama Irrati al monitor e annulla il gol, proteste da parte della Juventus.