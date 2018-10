Di seguito gli episodi da moviola degli anticipi di Serie A della decima giornata analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



EMPOLI-JUVENTUS (arbitro Calvarese; assistenti Lo Cicero e Tolfo; quarto uomo Giua; al Var Valeri e Giallatini)



47' - Ammonito Bentancur per un fallo tattico: giusta la decisione di Calvarese.



43' - Tiro di Zajc e tocco di Bonucci con il braccio destro, attaccato al corpo. Calvarese in un primo momento lascia correre, poi va a rivedere l'azione al Var, ma non concede rigore: decisione corretta, era il braccio sinistro quello largo e non il destro.



43' - Ammonito Bernardeschi per un fallo tattico: decisione corretta.



22' - L'Empoli protesta per un presunto tocco di mano di De Sciglio in area di rigore: l'arbitro giustamente lascia correre, non c'è fallo.



TORINO-FIORENTINA (arbitro Fabbri; assistenti Carbone e Valeriani; quarto uomo Nasca; al Var Guida e Paganessi)