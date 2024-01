Serie A: Napoli a bassa quota nel derby campano, con la Salernitana i bookie vedono il riscatto di Mazzarri

Contro la Salernitana il Napoli ha l’obbligo di iniziare il girone di ritorno con il piede giusto. La classifica non consente altri passi falsi o scivoloni come nell’ultima uscita di Torino. Gli esperti credono che il derby campano possa essere l’occasione ideale per ripartire e offrono la vittoria azzurra tra 1,30 e 1,32. Si attesta a 9,15, invece, il successo degli undici di Filippo Inzaghi, che manca contro i corregionali dal 2002, quando entrambe le squadre militavano in Serie B; il pareggio, infine, è in lavagna a 5,50. La squadra di Mazzarri, oltre ai tre punti, dovrà ritrovare la via del gol, smarrita negli ultimi tre incontri. Quella granata, però, è la peggior difesa del campionato con 38 reti al passivo, dato che spinge i bookie a puntare sull’Over, proposto a 1,50, rispetto all’Under, fissato a 2,50. Nel match d’andata, vinto 2-0 dai partenopei, fu Giacomo Raspadori a sbloccare l’incontro. Il timbro dell’attaccante della Nazionale nella gara di domani vale 2,50, stessa quota di Khvicha Kvaratskhelia, mentre si sale a 3 per Matteo Politano, a secco dal 2-2 con il Milan del 29 ottobre. Tra gli ospiti, invece, gli indiziati principali a firmare il tabellino sono Nwankwo Simy e Antonio Candreva, entrambi in quota a 6.