Il big match della nona giornata è senz’altro Napoli-Roma, gli azzurri devono riscattarsi dalla brutta sconfitta con il Milan mentre i giallorossi puntano a salire ancora in classifica. Sfida incerta, la squadra di Gattuso parte favorita a 2.15, ma i capitolini sono in ottima forma e potrebbero espugnare il San Paolo, opzione a 3.15, il pareggio è a 3.75. Il 55% degli scommettitori ha scelto la vittoria dei partenopei, il 25% quella romanista. Insigne prova a trascinare i suoi, la sua rete vale 2.75, su punizione diretta sale a 16.00. Fonseca riabbraccia Dzeko, negativo al Covid e quindi in campo dal primo minuto. Anche la rete del bosniaco è a 2,75, l’opzione che sia di testa è a 9.00.