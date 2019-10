Il turno infrasettimanale della Serie A (10° giornata) prosegue con un big match in questo mercoledì: alle 19 Napoli e Atalanta si affrontano al San Paolo. Un vero e proprio scontro diretto in chiave Champions League, con i bergamaschi a 20 punti e gli azzurri a inseguire a tre lunghezze di distanza.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Una sfida delicata ed equilibrata, ma senza pareggi: l'X in Serie A manca da marzo 2015, da allora cinque vittorie per il Napoli e tre per i bergamaschi che hanno vinto due delle ultime tre trasferte in casa degli azzurri. Il San Paolo è quasi un fortino per la squadra di Ancelotti (cinque vittorie e un pareggio), ma a preoccupare è il tabù del mercoledì in A: persi tutti gli ultimi tre match giocati realizzando un solo gol nel parziale (ultima la sconfitta con il Cagliari a settembre, 0-1). La formazione di Gasperini, oltre a macinare record (28 reti in nove giornate mai successo nell'era dei tre punti), è una macchina da da trasferta: dieci vittorie nell'anno solare 2019, solo il Manchester City ha fatto meglio (12).



Fischio d'inizio ore 19, su Calciomercato.com la diretta di Napoli-Atalanta.



FORMAZIONI UFFICIALI



NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Milik.



ATALANTA: Gollini; Toloi, Dijmsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Pasalic; Gomez, Ilicic.





