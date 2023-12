Luci al Maradona, torna in campo il Napoli. Alle 18.30 è previsto il via di Napoli-Cagliari, match valido per la 16ª giornata di Serie A, con una mezzora di ritardo per permettere a tutti i tifosi di entrare allo stadio, dopo i problemi di vento che hanno ritardato l'apertura dei cancelli. La squadra di Walter Mazzarri ha ritrovato il successo in Champions League contro il Braga e conquistato gli ottavi di finale, ma in campionato arriva da due sconfitte consecutive contro Inter e Juve ed è scivolata al sesto posto in classifica (24 punti). I rossoblù di Claudio Ranieri, invece, hanno battuto il Sassuolo nell'ultimo turno e sono saliti a quota 13 punti, in 16ª posizione.



NAPOLI-CAGLIARI Sabato 16 dicembre, ore 18 (diretta tv DAZN e Zona DAZN canale 214 Sky, streaming DAZN)