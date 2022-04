Il Napoli continua a volare in Serie A e crede più che mai nello scudetto. La formazione di Spalletti ospita una Fiorentina che continua a inseguire il sogno di un posto in Europa. Gli azzurri, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti a 1,75 contro il 4,60 mentre per il pareggio si scende a 3,75. I viola cercano di infrangere un tabù visto che negli ultimi 15 confronti hanno sconfitto il Napoli solo in due occasioni. Spalletti e Italiano giocano a viso aperto e un Ribaltone, come nella gara di andata, offerto a 7,00 potrebbe starci. Entrambi gli allenatori dovranno poi frenare i loro animi poiché un’ammonizione per uno dei due si gioca a 4,00. Lorenzo Insigne, nel turno precedente, ha incantato contro l’Atalanta e vuole ripetersi contro la Fiorentina, la formazione a cui ha segnato più gol in carriera, ben 11 di cui 9 in Serie A. Il decimo gol in campionato nella porta dei viola è in quota a 2,75. Sul versante opposto ci sarà Krzysztof Piatek, 3 reti in 8 apparizioni con la Fiorentina: calare il poker è dato a 4,50. Vola invece a Torino il Milan capolista che ha visto ridursi il vantaggio dalle dirette inseguitrici dopo il pareggio interno con il Bologna. I rossoneri, secondo gli esperti, sono favoriti a 1,95 contro il 4,00 dei granata mentre il pareggio è dato a 3,40. I ragazzi di Pioli vanno a caccia del quinto clean sheet consecutivo contro il Torino, ipotesi in quota a 2,50. In un match così delicato, e intenso, il VAR, offerto a 3,50, potrebbe essere chiamato in causa. Ante Rebic sa come far male ai granata, gli avversari preferiti dal croato come dimostrano i 5 gol messi a segno: il sesto pagherebbe 4 volte la posta. Il Torino si affida ancora al suo capitano Andrea Belotti per incrinare le certezze del Milan: la rete del Gallo è in quota a 3,50. I campioni d’Italia dell’Inter ospitano, da grandi favoriti, il Verona in un match da prendere con le molle sebbene i nerazzurri siano imbattuti con gli scaligeri dal 9 febbraio 1992. Il successo di Dzeko e compagni è dato a 1,35 contro l’8,00 dei gialloblù mentre il pareggio si gioca a 5,25. Sfida che promette gol e spettacolo tanto che l’Over, a 1,50, si fa preferire all’Under, offerto a 2,40. Joaquin Correa fu grande protagonista all’andata con una doppietta: ripetere l’impresa è in quota a 12,50. Giovanni Simeone, dal canto suo, è arrivato a 16 gol in campionato e non vuole fermarsi: un’altra marcatura è data a 4,50. La Juventus, vincente a 1,60, fa visita al Cagliari, trionfo a 6,00, per riscattare la sconfitta contro l’Inter. La Lazio sarà protagonista del Lunch Match di domenica contro il Genoa: blitz dei biancocelesti a 1,90, vittoria del Grifone offerta a 4,15. Imbattuta da dieci giornate, la Roma ospita la Salernitana: successo giallorosso a bassa quota, 1,25, rispetto all’impresa granata che è in quota a 10,50.