Dopo l’anticipo delle 12.30 tra Milan e Sampdoria,. La squadra di Rino Gattuso vuole dare continuità alle vittorie contro Roma, Milan e Bologna e cerca il. Il Crotone di Serse Cosmi è invece reduce da due sconfitte consecutive contro Bologna e Lazio e. La squadra calabrese è al momento ultima a 15, mentre il Napoli di Gattuso è quinto a 2 punti dall’Atalanta e la Juventus e cerca il successo persubendo un solo gol nel parziale, l’ultima volta che ha registrato una striscia di successi interni più lunga in campionato risale a ottobre 2017 (sei) con Maurizio Sarri., solo il Padova (14 nel 1996) e l’Udinese (13 nel 2018) hanno incassato 2+ reti in più match di fila nella storia della Serie A. Il Napoli è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheets in questa Serie A (11); nell’intero scorso campionato i partenopei non subirono gol soltanto in sette match. Il Crotone è la squadra che ha subito il maggior numero di gol in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei: 70 reti incassate in 28 partite (2.5 di media).