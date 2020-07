La Coppa Italia già in bacheca e tre vittorie in quattro partite di campionato: il bilancio di Gattuso nel post lockdown è eccellente, ora il suo Napoli punta a mantenere il quinto posto in classifica conquistato battendo la Roma domenica sera. Domani, alle 19,30, gli azzurri saranno di nuovo in campo a Marassi, contro un Genoa pericolante e in crisi di gioco, salvato a Udine da una rimonta in extremis. A porte chiuse, il fattore campo è quasi azzerato, e il pronostico degli analisti scava un fossato piuttosto ampio in favore del Napoli: il «2» si abbassa fino a 1,57, il segno «1» vola a 6,50. Il tecnico rossoblù Nicola può appellarsi alle statistiche: gli ultimi due scontri diretti, entrambi però al San Paolo, sono finiti in parità. Una nuova «X» si gioca a 3,95. Il Genoa, che prima dello stop del campionato aveva dato segnali di ripresa, alla ripresa ha ottenuto solo due punti in quattro partite. I suoi due pareggi sono arrivati rimontando dal 2-0 al 2-2, sia a Brescia che a Udine. Difficile ipotizzare una situazione del genere anche contro il Napoli, ma nel caso, il doppio esito primo tempo/finale «2/X» è offerto a 15.