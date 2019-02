Inizierà stasera e terminerà domenica la 23esima giornata di Serie A. Ecco le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, per queste 10 partite. Sabato all’Olimpico si giocherà la partita di rugby tra Italia-Galles per il “6 Nazioni, per cui stasera in anticipo la favorita Lazio (a 1,33) riceverà l’Empoli (a 9,00) si legge in una nota. Venerdì l’altra squadra capitolina, la Roma (a 1,65), affronterà a Verona il fanalino di coda Chievo (a 5,25). Sabato due partite: Napoli (a 1,90) e Inter (a 1,73), impegnate in trasferte insidiose, partono con i favori del pronostico Better e affronteranno rispettivamente la Fiorentina (a 3,90) e il Parma (a 4,75).