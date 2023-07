Esattamente un mese dopo la conclusione dello scorso campionato, spareggio salvezza escluso, la Serie A riparte di slancio verso la prossima stagione. Oggi è andata in scena la tradizionale cerimonia dei calendari per il torneo 2023-24 che prenderà il via nel weekend del 20 agosto. Il Napoli, con lo scudetto sul petto, esordisce a Frosinone dove, nei quattro precedenti, ha sempre vinto tra massima serie e C1, nel dicembre 2005. Gli esperti vedono favoritissimi i campioni d’Italia a 1,35 rispetto al 9,00 della formazione di Di Francesco con il pareggio offerto a 4,75. Esordio, sulla carta, da tre punti anche per Inter, Juventus e Milan. I nerazzurri, vincenti a 1,40, ricevono il Monza, blitz a 8,00 mentre la divisione della posta è data a 4,50. I ragazzi di Allegri ricominciano da Udine, dove avevano terminato la passata stagione: trionfo Juve a 1,67 contro il 5,50 dei friulani mentre il pareggio si gioca a 3,50. Impegno leggermente più ostico, ma sempre con i favori del pronostico, per il Milan che inizia il suo percorso in campionato, per la quarta volta nella storia, contro il Bologna: i tre punti rossoneri, al Dall’Ara, sono offerti a 1,95, il successo dei padroni di casa a 3,75 con il pareggio vicinissimo a 3,50. La Roma, priva di José Mourinho per le prime due giornate, ricomincia, come nel 2022 ma a campi invertiti, contro la Salernitana: giallorossi favoriti a 1,50, campani vittoriosi a 7,50 mentre il pareggio all’Olimpico, come nella passata stagione, è dato a 3,50. La Lazio di Sarri, vincente a 1,90, vuole confermarsi dopo lo splendido secondo posto e riparte da Lecce, la cui vittoria è in quota a 4,00 mentre si scende a 3,50 per la divisione dei punti.