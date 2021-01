Nelle ultime settimane hanno un rendimento simile: sette punti nelle ultime cinque partite per il Napoli, otto per la Fiorentina. Per i betting analyst, però, conta di più il netto divario in classifica (13 punti) e così il pronostico in vista del lunch match di domenica al Maradona è completamente a favore dei padroni di casa. La vittoria del Napoli, che in casa manca da più di un mese, si gioca a 1,57 contro il 6,00 del blitz toscano mentre il pareggio è dato a 4,25. Insigne e compagni sono reduci da tre Over consecutivi: l’ennesima gara con tre o più gol, in quota a 1,73, appare più probabile di una avara di reti visto che l’Under è dato a 2,12. Se il 2-1 per il Napoli, uscito già in sette occasioni al San Paolo tra le due formazioni, si gioca a 8,00, replicare lo 0-2 di un anno fa, era il 18 gennaio 2020, per la Fiorentina pagherebbe 29 volte la posta. Dries Mertens: al ritorno da un lungo infortunio, è lui il maggior indiziato ad aprire le marcature visto che alla formazione viola ha già segnato sei volte. Il settimo sigillo del belga, nel caso sblocchi il risultato, è dato a 5,30. Mentre sul fronte opposto occhio a Dusan Vlahovic, in gol nell’ultimo confronto diretto e pronto a cambiare lo 0-0 di partenza: un’altra rete del ventenne serbo si gioca a 9,50.