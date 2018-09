Due vittorie in rimonta, contro Lazio e Milan, poi il ko, rumoroso, in casa della Sampdoria. Il Napoli, dopo la sosta, vuole subito rialzarsi, ma di fronte a sé ha una delle squadre più belle di inizio campionato: la Fiorentina di Stefano Pioli, con un Cholito Simeone in grande forma, reduce anche dal primo gol con la maglia dell'Argentina. La Viola, ancora imbattuta, è alla ricerca del colpaccio al San Paolo.



I PRECEDENTI - Il Napoli ha vinto solamente una delle ultime 5 gare contro la Fiorentina; senza segnare neanche un gol nelle ultime due occasioni. Il club partenopeo non perde due partite di campionato di fila dall'ottobre 2016, che ha subito 6 gol con 6 tiri nello specchio.



I SINGOLI - Dries Mertens ha segnato 5 gol in 10 sfide contro la Fiorentina, inclusa la sua prima rete italiana; Giovanni Simeone, invece, ha segnato la sua prima e unica tripletta in Serie A.