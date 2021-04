Il Napoli vuole un posto in Champions, l’Inter vola verso lo scudetto: nel big match in programma domenica sera al Maradona si intrecciano ambizioni altissime. La capolista, arrivata a undici vittorie consecutive e a soli 13 punti dalla certezza matematica del titolo, è favorita anche in casa dei partenopei. La vittoria nerazzurra è data dagli analisti a 2,33, contro il 3,10 del Napoli. L'Inter ha il secondo miglior attacco del campionato, il Napoli il terzo, ma negli ultimi quattro scontri diretti (due dei quali in Coppa Italia) le reti segnate sono state soltanto sei. Ecco perché gli analisti non si sbilanciano e quotano quasi alla pari Over (1,80) e Under (1,90). Una rete di Lukaku, a 4 gol da Ronaldo nella classifica cannonieri, è data a 2,35; a 2,90 Lautaro Martinez, alla pari di Mertens. Più probabilità del belga però, per i bookmaker, sembra avere Osimhen a 2,75. Forte del passaggio alle semifinali di Europa League e con la voglia di non perdere il treno internazionale nella prossima stagione, la Roma domenica alle 18.00 giocherà in casa di un Torino in cerca dei punti salvezza. I giallorossi hanno un ruolino di marcia che li premia contro le piccole, ma la distrazione della coppa ha già giocato uno scherzo agli uomini di Fonseca, che hanno pareggiato con il Sassuolo nella penultima di campionato e vinto a fatica con il Bologna nella successiva. La differenza in classifica induce tuttavia i quotisti a disegnare un pronostico orientato sul «2» giallorosso, proposto a 2,12, contro il 3,32 del successo granata. Più fiducia alla Roma anche dagli scommettitori il 45% crede nella vittoria della squadra di Fonseca, equilibrio invece tra pareggio, giocato dal 29% e vittoria del Torino, in cui crede il 26%. Uno sguardo al risultato della gara tra Torino e Roma lo daranno sicuramente Simone e Pippo Inzaghi, dopo il loro derby in famiglia in programma domenica alle 15.00, nel quale giocheranno rispettivamente per un posto in Europa e la salvezza. Gara sulla carta agevole per la Lazio secondo gli analisti, che indicano superfavoriti i biancocelesti a 1,39, contro l’8,30 del Benevento. Oltre alla classifica, incidono anche i risultati recenti che vedono gli uomini di Simone Inzaghi vittoriosi in 4 delle ultime 5 gare. Unica sconfitta subita, con la Juventus il 6 marzo scorso. Scontato l’«1» della Lazio anche per il 68% degli scommettitori. Gara da Over, dato a 1,60, mentre l'Under si gioca a 2,20.