Lo scontro con i campioni d'Italia del Napoli arriva nel momento giusto per l'Inter, reduce dalla doppia gioia nell'Euroderby di Champions e soprattutto da cinque vittorie di fila in campionato, che la rendono imbattuta nell'ultimo mese. Così la formazione di Inzaghi appare favorita nella gara del 'Maradona', anche in virtù dei sei successi negli ultimi nove confronti: i betting analyst offrono il «2» a 2,50, avanti rispetto all'«1» a 2,85. Più alta la quota del segno «X», fissata a 3,25. Equilibrio perfetto tra Under e Over, entrambi offerti a 1,85, mentre il Goal a 1,67 prevale sul No Goal a 2,08. Per Victor Osimhen, a un passo dal titolo di capocannoniere, c'è ora l'obiettivo di segnare ancora dopo i 23 gol siglati in questo campionato, che lo rendono il quarto miglior marcatore azzurro in una singola stagione, dietro solamente a Higuain, Cavani e Mertens: una marcatura del nigeriano vale 2,20, con la doppietta a quota 7. La Lazio, reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque partite, scende in campo alla Dacia Arena contro l'Udinese per invertire la tendenza dell'ultimo mese e tentare la riconquista del secondo posto. Gli ultimi precedenti sorridono agli uomini di Sarri: i friulani hanno infatti vinto solo uno degli ultimi 16 confronti diretti con i biancocelesti, e anche in questa occasione vedono il successo alto a 3,65, contro il «2» che raddoppia la posta giocata. La quota del pareggio si attesta invece a 3,50. Prevale il Goal a 1,77 contro il No Goal a 1,94. Maggiore equilibrio, invece, tra l'Over a 1,80 e l'Under a 1,91. Anche la Juventus, impegnata nel Monday Night sul campo dell'Empoli, affronta una trasferta da favorita: il successo bianconero al 'Castellani' si gioca a 1,65, contro l'«1» a 5,20. Nel mezzo la quota della «X», fissata a 3,90. Dopo la fine del sogno Champions, il Milan si butta sul campionato proprio per provare a confermare la qualificazione alla coppa europea per eccellenza. Il match di San Siro contro la già retrocessa Sampdoria non dovrebbe rappresentare insidie: l'«1» è basso a 1,18, mentre l'impresa blucerchiata paga 15 volte la posta. Altissimo anche il pari, proposto a 6,80. Cerca punti per la Champions anche la Roma, fresca di approdo alla finale di Europa League: contro la Salernitana, i giallorossi vedono il successo a 1,48, contro il «2» granata a 6,80. Il pareggio, invece, si gioca a 4,20. In corsa per un posto in coppa anche l'Atalanta, che ospita il Verona ed è offerta vincente a 1,55, contro il «2» degli scaligeri a 5,80, mentre il pari vale 4,10.