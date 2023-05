Luci al Maradona per il quart'ultimo incontro della 36ª giornata di Serie A, alle 18 il Napoli affronta l'Inter. Gli azzurri di Spalletti, campioni d'Italia, arrivano dalla sconfitta di Monza. I nerazzurri di Inzaghi, invece, tornano in campo dopo la vittoria sul Milan che ha permesso di staccare il biglietto per la finale di Champions League di Istanbul, contro il Manchester City: la formazione milanese è a caccia della sesta vittoria consecutiva in campionato per blindare l'accesso alla prossima edizione della massima competizione europea.



STATISTICHE - L'Inter ha vinto sei delle ultime nove gare di Serie A con tro il Napoli (due pareggi, una sconfitta). Di contro, gli azzurri hanno perso solo una delle ultime 16 gare casalinghe contro i nerazzurri in campionato (nove vittorie, sei pareggi) - 3-1 il 6 gennaio 2020 con doppietta di Lukaku e gol di Lautaro Martinez; le due sfide interne più recenti sono terminate 1-1. Il Napoli è la squadra che ha vinto più incontri in questo campionato contro le avversarie attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, otto su 11 (tre sconfitte). L'Inter ha vinto le ultime cinque gare di Serie A con uno score aggregato di 18-3, l'ultima volta che ha registrato più successi consecutivi in una stagione di A è stata nel gennaio 2022 (otto in quell'occasione).



Calcio d'inizio ore 18, su Calciomercato.com la diretta di Napoli-Inter.