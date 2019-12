La Lega Serie A rende noti anticipi e posticipi delle prossime cinque giornate di campionato: Napoli-Inter sarà il posticipo dell'epifania, Cagliari-Milan aprirà il turno successivo sabato alle 15 con Lazio-Napoli e Inter-Atalanta nello stesso giorno e Roma-Juventus in notturna la domenica. In notturna (domenica 26 gennaio) anche Napoli-Juventus per la seconda giornata di ritorno, mentre il derby di Roma si giocherà alle 18 di domenica.



18a GIORNATA ANDATA



Domenica 5 gennaio 2020 ore 12.30 BRESCIA – LAZIO

Domenica 5 gennaio 2020 ore 15.00 SPAL – HELLAS VERONA

Domenica 5 gennaio 2020 ore 18.00 GENOA – SASSUOLO

Domenica 5 gennaio 2020 ore 20.45 ROMA – TORINO

Lunedì 6 gennaio 2020 ore 12.30 BOLOGNA – FIORENTINA

Lunedì 6 gennaio 2020 ore 15.00 ATALANTA – PARMA

Lunedì 6 gennaio 2020 ore 15.00 JUVENTUS – CAGLIARI

Lunedì 6 gennaio 2020 ore 15.00 MILAN – SAMPDORIA

Lunedì 6 gennaio 2020 ore 18.00 LECCE – UDINESE

Lunedì 6 gennaio 2020 ore 20.45 NAPOLI – INTER (*)



19a GIORNATA ANDATA



Sabato 11 gennaio 2020 ore 15.00 CAGLIARI – MILAN

Sabato 11 gennaio 2020 ore 18.00 LAZIO – NAPOLI

Sabato 11 gennaio 2020 ore 20.45 INTER – ATALANTA

Domenica 12 gennaio 2020 ore 12.30 UDINESE – SASSUOLO

Domenica 12 gennaio 2020 ore 15.00 FIORENTINA – SPAL

Domenica 12 gennaio 2020 ore 15.00 SAMPDORIA – BRESCIA

Domenica 12 gennaio 2020 ore 15.00 TORINO – BOLOGNA

Domenica 12 gennaio 2020 ore 18.00 HELLAS VERONA – GENOA

Domenica 12 gennaio 2020 ore 20.45 ROMA – JUVENTUS (*)

Lunedì 13 gennaio 2020 ore 20.45 PARMA – LECCE



1a GIORNATA RITORNO



Sabato 18 gennaio 2020 ore 15.00 LAZIO – SAMPDORIA

Sabato 18 gennaio 2020 ore 18.00 SASSUOLO – TORINO

Sabato 18 gennaio 2020 ore 20.45 NAPOLI – FIORENTINA

Domenica 19 gennaio 2020 ore 12.30 MILAN – UDINESE

Domenica 19 gennaio 2020 ore 15.00 BOLOGNA – HELLAS VERONA

Domenica 19 gennaio 2020 ore 15.00 BRESCIA – CAGLIARI

Domenica 19 gennaio 2020 ore 15.00 LECCE – INTER

Domenica 19 gennaio 2020 ore 18.00 GENOA – ROMA

Domenica 19 gennaio 2020 ore 20.45 JUVENTUS – PARMA

Lunedì 20 gennaio 2020 ore 20.45 ATALANTA – SPAL



2a GIORNATA RITORNO



Venerdì 24 gennaio 2020 ore 20.45 BRESCIA – MILAN

Sabato 25 gennaio 2020 ore 15.00 SPAL – BOLOGNA

Sabato 25 gennaio 2020 ore 18.00 FIORENTINA – GENOA

Sabato 25 gennaio 2020 ore 20.45 TORINO – ATALANTA

Domenica 26 gennaio 2020 ore 12.30 INTER – CAGLIARI

Domenica 26 gennaio 2020 ore 15.00 HELLAS VERONA – LECCE

Domenica 26 gennaio 2020 ore 15.00 PARMA – UDINESE

Domenica 26 gennaio 2020 ore 15.00 SAMPDORIA – SASSUOLO

Domenica 26 gennaio 2020 ore 18.00 ROMA – LAZIO

Domenica 26 gennaio 2020 ore 20.45 NAPOLI – JUVENTUS (*)



3a GIORNATA RITORNO



Sabato 1 febbraio 2020 ore 15.00 BOLOGNA – BRESCIA

Sabato 1 febbraio 2020 ore 18.00 CAGLIARI – PARMA

Sabato 1 febbraio 2020 ore 20.45 SASSUOLO – ROMA

Domenica 2 febbraio 2020 ore 12.30 JUVENTUS – FIORENTINA

Domenica 2 febbraio 2020 ore 15.00 ATALANTA – GENOA

Domenica 2 febbraio 2020 ore 15.00 LAZIO – SPAL

Domenica 2 febbraio 2020 ore 15.00 MILAN – HELLAS VERONA

Domenica 2 febbraio 2020 ore 18.00 LECCE – TORINO

Domenica 2 febbraio 2020 ore 20.45 UDINESE – INTER

Lunedì 3 febbraio 2020 ore 20.45 SAMPDORIA – NAPOLI